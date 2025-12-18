Google Maps në Gemini sapo është bërë shumë më i zgjuar në gjetjen e vendit tuaj të preferuar të radhës

Aplikacioni Gemini i Google sapo mori një përditësim të madh për çdo gjë që lidhet me vendndodhjen, dhe po e bën më të lehtë gjetjen e vendeve që kanë rëndësi për ju.
Tani, në vend të një liste me tekst të thjeshtë me një hartë të vogël në fund, rezultatet e kërkimit tuaj lokal fillojnë me pamje dhe kontekst brenda Gemini, transmeton Telegrafi.
Nëse ndonjëherë e keni pyetur Gemini-n, “Ku është një vend i mirë për kafe afër?” dhe ju është dashur të shfletoni shumë tekst para se të hapni Google Maps, ky përditësim synon ta rregullojë këtë.
Tani, gjëja e parë që shihni është një hartë, e ndjekur nga kartat për secilin vend me foto, vlerësime me yje dhe pika kryesore nga vlerësimet, konfirmoi ekipi i Gemini në X.
Android Authority e vuri re për herë të parë këtë veçori në fillim të këtij muaji, së bashku me një ridizajnim të frymëzuar nga ChatGPT në menunë e mjeteve të Gemini.
Përpara këtij përditësimi, të pyesje Gemini-n për vendet lokale kryesisht të jepte tekst me një hartë në fund.
Tani, harta vjen e para, dhe në vend të pikave të kuqe të thjeshta, shihni gjilpëra në stilin e emoji-t që tregojnë nëse po shikoni parqe, restorante ose kafene.
Çdo vendndodhje tani shfaqet si një kartë e detajuar me një foto, vlerësim me yje dhe një përmbledhje të asaj që recensentët përmendin më shpesh, të gjitha brenda bisedës Gemini.
Me këto përmirësime vizuale, Google vë bast se përdoruesit duan të shohin se ku ndodhen gjërat përpara se të lexojnë detajet. Kjo ndihmon nëse po planifikoni një udhëtim jashtë vendit ose po kërkoni shpejt një vend.
Përditësimi tani është i disponueshëm në anglisht si në versionet mobile ashtu edhe në ato desktop të Gemini.
Ndërsa integrimi i Hartave të Gemini nuk është krejtësisht i ri, ky përditësim duket si momenti kur ndalon së ndjeri gjysmë të pjekur dhe fillon të veprojë si një mjet i vërtetë zbulimi.