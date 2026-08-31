Google Messages sjell më në fund funksionin që përdoruesit e prisnin

Google Messages ka marrë një nga përditësimet më të kërkuara nga përdoruesit: mundësinë për të personalizuar bisedat.
Me përditësimin e ri, përdoruesit mund të zgjedhin ngjyrën e bisedës ose të vendosin një foto nga galeria si sfond.
Për shembull, një foto familjare mund të përdoret si sfond në një grup familjar.
Një detaj i rëndësishëm është se ndryshimet janë private për personin që i vendos.
Pra, nëse ju ndryshoni sfondin e një bisede, ajo nuk ndryshon edhe për pjesëmarrësit e tjerë.
Për ta përdorur funksionin, mjafton të hapni një bisedë RCS në Google Messages, të prekni menunë me tre pika, të zgjidhni “Chat theme”, më pas të zgjidhni një ngjyrë ose foto dhe të shtypni “Apply”.
Google thekson se RCS duhet të jetë i aktivizuar për të përdorur këto opsione të reja.
Ky ndryshim vjen pas shumë kërkesave nga përdoruesit, veçanërisht ata që kaluan nga Samsung Messages te Google Messages. Mungesa e opsioneve të personalizimit ishte një nga kritikat kryesore ndaj aplikacionit të Google.