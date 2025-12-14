Google sjell Gemini AI në Chrome për iPhone dhe iPad

Kur Google prezantoi Gemini AI në shfletuesin e saj Chrome në shtator, kompania njoftoi se funksioni do të lansohej më vonë në pajisjet mobile të Apple.
Kjo datë e mëvonshme ka mbërritur, pasi përditësimi i fundit i Chrome për iOS dhe iPadOS përfshin integrimin e Gemini, të paktën për disa përdorues.
Google po sjell një integrim të Gemini AI në Chrome për iPhone dhe iPad, i cili lejon përdoruesit të bashkëveprojnë me faqet e internetit përmes chatbot-it të saj.
Megjithatë, Gemini në Chrome për iPad dhe iPhone aktualisht është i disponueshëm vetëm për përdoruesit në SHBA.