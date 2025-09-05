Google urdhërohet të bëjë ndryshime në motorin e kërkimit – por shmang ndarjen dramatike

Një gjyqtar federal amerikan ka urdhëruar një ndryshim të madh të motorit të kërkimit të Google, në një goditje që synon të adresojë efektet dëmtuese të praktikave monopoliste.
Në një përpjekje për të frenuar ndikimin e Google, gjyqtari i Uashington DC, Amit Mehta, ka futur kufizime të reja në mënyrën se si kompania drejton trafikun në motorin e saj të kërkimit.
Ai po kërkon që gjiganti i teknologjisë t’u japë konkurrentëve aktualë dhe potencialë qasje në elementët kryesorë të motorit të saj të kërkimit, duke përfshirë të dhënat e shumta të mbledhura nga triliona pyetje që rrisin cilësinë e rezultateve të saj.
Megjithatë, gjyqtari hodhi poshtë ofertën më ambicioze të qeverisë për të ndarë kompaninë dhe përpjekjen e saj për ta detyruar firmën të shesë shfletuesin e saj të internetit Chrome, i cili përdoret gjerësisht. Dhe nuk do të duhet të shesë sistemin operativ celular Android.
Ai gjithashtu nuk ndaloi marrëveshjet multimiliardëshe që Google ka bërë prej vitesh për të fiksuar motorin e saj të kërkimit si parazgjedhje në telefonat inteligjentë, kompjuterët personalë dhe pajisje të tjera.
Këto marrëveshje, që përfshinin pagesa prej më shumë se 26 miliardë dollarësh në vit, ishin thelbësore për një çështje antitrust gati pesëvjeçare të ngritur nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së.
Vendimi prej 226 faqesh nga gjykatësi i distriktit amerikan Amit Mehta në Uashington DC pritet të ketë ende efekte të gjera në industrinë e teknologjisë, e cila po transformohet nga përparimet në inteligjencën artificiale.
Platforma si ChatGPT e OpenAI po sfidojnë rolin dominues të Google si porta kryesore e internetit.