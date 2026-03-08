Gratë në Kuran

Në Kur’an janë më shumë se 230 ajete që përmendin gra, qoftë drejtpërdrejt apo me aluzion. Në këto ajete përshkruhen rreth 58 gra, të cilat ndahen në dy kategori kryesore sipas rolit dhe shembullit që ofrojnë:
1. Gratë pozitive (54 gra)
Këto gra përfaqësojnë vlerat morale dhe shpirtërore, duke shërbyer si modele të virtytit, devotshmërisë dhe qëndrueshmërisë në besim.
Ato janë shembuj frymëzues për besimtarët dhe ilustrojnë anën e mirë të feminilitetit në historinë profetike dhe shoqërore.
2. Gratë negative (4 gra)
Vetëm katër gra përfaqësojnë anën e keqe ose sjelljet negative, si mohimi i së vërtetës, padrejtësia ose sjelljet destruktive.
Prezenca e tyre shërben për të nxjerrë mësime morale dhe për të paralajmëruar për pasojat e zgjedhjeve të gabuara.
Kur’ani nuk i trajton gratë thjesht si figura historike; përkundrazi, ato janë model i virtytit ose paralajmërim për gabimet, duke reflektuar një vizion të plotë moral dhe social. Ky balancim midis shembujve pozitivë dhe negativë ndihmon besimtarët të kuptojnë rëndësinë e zgjedhjeve individuale dhe ndikimin e tyre mbi komunitetin.
Hoxhë Halil Avdulli