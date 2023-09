Grekët protestojnë kundër kartave të reja të identitetit: Jo skllavërisë elektronike

Një tjetër tubim kundër kartave të reja të identitetit është zhvilluar pasditen e së dielës në sheshin qendror të Athinës.

Protestuesit brohorisnin parulla kundër kartave të identifikimit dhe mbanin pankarta me mesazhe të ngjashme si “jo skllavërisë elektronike”, por edhe imazhe me përmbajtje fetare.

Letërnjoftimet e reja kanë shkaktuar reagime nga një pjesë e qytetarëve, pasi janë të shqetësuar se ata përmbajnë një “çip” që kontrollon të dhënat e tyre personale dhe se do të gjurmohen përmes tyre.

Qeveria thotë se kartat e reja zëvendësojnë modelin e vjetër për të respektuar rregulloren evropiane. /abcnews

🇬🇷 Thousands protested in Greece against a new type of ID cards identity card to be introduced later this month.

According to conspiracy theories the new IDs contain chips that will allow authorities to pinpoint location or even control their minds.

PM Mitsotakis stated that… pic.twitter.com/qWmk1tRWHp

