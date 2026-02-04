Greqia i bashkohet ‘trendit’/ Drafti për ndalimin e rrjeteve sociale në tryezën e qeverisë

Disa orë më parë, Spanja, pas Australisë, Francës dhe Portugalisë, njoftoi se planifikon të ndalojë përdorimin e rrjeteve sociale nga personat nën 16 vjeç, duke miratuar një ligj që do t’i bëjë drejtuesit e mediave personalisht përgjegjës për gjuhën e urrejtjes në platformat e tyre.
Çfarë ka thënë Mitsotakis për ndalimin e rrjeteve sociale?
Në vitin 2025, kryeministri Kyriakos Mitsotakis kishte deklaruar se ndalimi i rrjeteve sociale për të miturit nën 16 vjeç ishte vendosur në tryezën e opsioneve të qeverisë.
Konkretisht, në një aktivitet me titull “Mbrojtja e Fëmijëve në Epokën Digjitale”, në kuadër të Javës së Nivelit të Lartë të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së (sesioni i 80-të), z. Mitsotakis theksoi se Greqia është e gatshme të shqyrtojë edhe “ndalimin e përdorimit të rrjeteve sociale duke vendosur një prag për moshën e pjekurisë digjitale”, në bashkëpunim të ngushtë me partnerët ndërkombëtarë. “Nuk mund t’i përdorim vështirësitë e zbatimit të këtyre politikave si justifikim për të mos bërë asgjë për këtë problem”, theksoi ai.
Më pas, z. Mitsotakis vuri në dukje se sfida nuk kufizohet vetëm te rrjetet sociale, por shtrihet edhe te marrëdhënia e fëmijëve me mjetet e inteligjencës artificiale. “A duam vërtet që fëmijët tanë të kenë miq digjitalë që mund t’i çojnë drejt sjelljeve jo vetëm të papranueshme, por edhe shkatërruese?”, pyeti ai, duke theksuar se “kompanitë e teknologjisë duhet të kuptojnë kush i vendos rregullat. Ato nuk duhet të fitojnë para nga cenueshmëria e fëmijëve tanë.” /abcnews