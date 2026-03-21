Guardiola: Bota është në kaos dhe askush nuk po bën asgjë për këtë

Trajneri i Manchester Cityt, Pep Guardiola, deklaroi se bota ndodhet në kaos, por pavarësisht kësaj, askush nuk po ndërmerr veprime.
“Shikoni çfarë po ndodh në botë. Jemi në një kaos të jashtëzakonshëm dhe askush nuk po e lëviz as gishtin”, tha Guardiola.
“Gjithçka po ndodh prapa skenave. Bota po shkon drejt rrënimit dhe ne ende po flasim për ‘artet e errëta’ të njërës apo tjetrës palë. Ka gjëra shumë më të rëndësishme se kjo”, deklaroi trajneri pas një pyetjeje të gazetarëve përpara ndeshjes finale të Kupës së Anglisë.
Finalja mes Arsenalit dhe Manchester Cityt do të zhvillohet të dielën në Stadiumin Wembley.