Guardiola mbështet ekipin e futbollit të të amputuarve në Gaza me fanella palestineze të firmosura

Josep “Pep” Guardiola Sala, trajneri i klubit Manchester City në Premier Ligën angleze, nënshkroi të enjten fanellat e ekipit kombëtar palestinez në një shenjë mbështetjeje për një ekip futbolli për të amputuar në Gaza, transmeton Anadolu.
Ekipi i futbollit për të amputuar Gaza al-Irada FC (Gaza e Vullnetit) njoftoi gjestin në një postim në platformën sociale amerikane Instagram, duke e quajtur momentin një lidhje simbolike midis atletëve vendas dhe komunitetit global të futbollit.
“Nga zemra e Gazës deri në majën e botës së futbollit. Heronjtë tanë në Ekipin e Vullnetit të Gazës (Futbolli i Amputimit) morën një mesazh të veçantë dhe një firmë nga ‘filozofi’ Pep Guardiola,” tha ekipi.
Ndaj Guardiolës, një ish-lojtar i lindur në Spanjë, lojtarët shprehën mirënjohje për mbështetjen e tij, duke theksuar kuptimin më të thellë pas fanellave të nënshkruara.
“Kjo fanellë nuk është vetëm një copë pëlhure, por një medalje krenarie që mbahet nga çdo lojtar që sfidoi lëndimet dhe vrapoi pas ëndrrës së tij. Faleminderit Guardiola që pe tek ne atë që shohim tek vetja jonë: heronj që nuk e dinë të pamundurën,” shtoi deklarata.
Imazhet e shpërndara nga ekipi tregonin lojtarë të amputuar që pozojnë me një foto të Guardiolës ku ai mban një kefije palestineze.
Ekipi më parë postoi pamje të anëtarëve duke luajtur futboll mes rrënojave në Gaza, duke theksuar vendosmërinë e tyre për të vazhduar stërvitjen pavarësisht kushteve të vështira.