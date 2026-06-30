Haalnd i siguron Norvegjisë kualifikimin historik

Sulmuesi i Manchester Cityt, Erling Haaland, ka shënuar tjetër gol në Kupën e Botës.
Haaland shënoi golin e fitores 2:1 të Norvegjisë kundër Bregut të Fildishtë të martën mbrëma.
Ylli i futbollit, norvegjezi Haaland, e shënoi golin e fitores në minutën e 86-të për t’ia siguruar Norvegjisë avancimin në një të tetën e finales të Botërorit që po mbahet në SHBA, Meksikë dhe Kanada.
Ishte goli i pesë për Haalandin në këtë Botëror. Është një gol prapa Lionel Messit, që ka gjashtë gola.
Antonio Nusa shënoi supergol në minutën e 39-të për epërsinë 1:0 të Norvegjisë.
Golin e barazimit 1:1 për përfaqësuesen afrikane e shënoi futbollisti i Manchester Unitedit, Amad Diallo.
Pasi u lirua nga mbrojtësit e Norvegjisë, Diallo shënoi me goditje të saktë nga afërsia në minutën e 74-t.
Bregu i Fildishtë pati edhe një rast të art në minutën e 96-të. Por gjuajtja e bukur e Diallos u prit edhe më bukur nga portieri i Norvegjisë, Orjan Nyland.
Në një të tetën e finales të Kupës së Botës, Norvegjia do të përballet me Brazilin më 5 korrik.
Është hera e parë që Norvegjia do të paraqitet në 1/8 e finales të Botërorit.