Policia e Kosovës zbardh lidhjen mes dy kërcënimeve të rreme për bombë në Prishtinë dhe i bie në gjurmë autorit të dyshuar në Serbi

Policia e Kosovës njofton se sot rreth orës 07:50, Qendra Operative e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Kosovës ka pranuar një telefonatë në numrin zyrtar, nga një person i cili ka komunikuar në gjuhën serbe, duke pretenduar në mënyrë të rreme se në Stacionin e Autobusëve në Prishtinë ishte vendosur një mjet shpërthyes (bombë).
Menjëherë pas pranimit të informatës, Policia e Kosovës ka reaguar sipas procedurave operative për raste të tilla. Njësitë patrulluese të Stacionit Policor Jugu kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes, kanë evakuuar qytetarët, kanë siguruar perimetrin dhe kanë ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për garantimin e sigurisë publike.
Njëkohësisht janë angazhuar njësitet e specializuara policore si: Njësia për Trajtimin e Mjeteve Shpërthyese, Njësia K9, hetuesit e stacionit policor, hetuesit rajonalë dhe njësitë e tjera relevante të Policisë së Kosovës. Në vendin e ngjarjes kanë asistuar edhe njësitë e zjarrfikësve, autoambulanca dhe Drejtoria e Emergjencave e Komunës së Prishtinës.
Pas kontrollit të plotë dhe të detajuar të objektit dhe zonës përreth nga njësitë e specializuara, nuk është gjetur asnjë mjet i dyshuar apo mjet shpërthyes. Pas përfundimit të procedurave të sigurisë, Stacioni i Autobusëve është rihapur dhe ka vazhduar funksionimin normal.
Lidhur me rastin është njoftuar prokurori kompetent, i cili ka autorizuar inicimin e rastit për veprën penale “Lajmërimi apo kallëzimi i rremë”, ndërsa hetimet janë duke vazhduar.
Ky rast është ndërlidhur drejtpërdrejt me kërcënimin e rremë të datës 22.06.2026, i cili kishte në shënjestër të njëjtin objekt.
Hetimet intensive të zhvilluara nga Policia e Kosovës, përkatësisht nga Drejtoria e Hetimit të Krimeve Kibernetike, kanë rezultuar se të dy telefonatat janë realizuar nga i njëjti numër telefonik në Serbi. Gjithashtu, gjatë analizave teknike dhe hetimore janë siguruar prova dhe të dhëna të tjera elektronike që ndërlidhin këto raste me njëri-tjetrin dhe që tashmë janë pjesë e procedurës hetimore.
Policia e Kosovës ka ndërtuar kapacitete profesionale dhe teknike të avancuara në fushën e hetimeve kibernetike dhe gjurmimit të komunikimeve kriminale përfshirë edhe rrjetet sociale. Përvoja ka dëshmuar se autorët që tentojnë të fshihen pas telefonatave anonime, aplikacioneve elektronike, profileve të rreme apo veprimit nga shtete të tjera identifikohen dhe asnjë autor nuk mbetet anonim.
Policia e Kosovës do të përdorë të gjitha mjetet ligjore, profesionale dhe mekanizmat e bashkëpunimit ndërkombëtar për të identifikuar dhe sjellë para organeve të drejtësisë çdo person që tenton të cenojë sigurinë publike dhe të krijojë frikë te qytetarët e Republikës së Kosovës.
Policia e Kosovës i falënderon qytetarët për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin e treguar gjatë ndërmarrjes së masave të sigurisë.
Njëkohësisht, ftojmë qytetarët që të mos bien pre e dezinformatave apo e përpjekjeve për të krijuar panik. Çdo informacion që lidhet me sigurinë trajtohet me seriozitetin maksimal dhe sipas standardeve më të larta profesionale, me qëllimin e vetëm; mbrojtjen e jetës dhe sigurisë së çdo qytetari.
Policia e Kosovës mbetet e palëkundur në misionin e saj për të garantuar rendin publik, për të mbrojtur jetën dhe pronën e qytetarëve dhe për të luftuar pa kompromis çdo veprim kriminal që synon të cenojë sigurinë dhe qetësinë publike në Republikën e Kosovës.