Hajdutët mund t’ju vjedhin gjithçka nga iPhone

Përdoruesit e iPhone po paralajmërohen për një mashtrim të ri të vjedhjes së identitetit që mund të bllokojë përgjithmonë llogarinë tuaj Apple ID.

Kriminelët kibernetikë po u dërgojnë email të rremë miliarda përdoruesve të iPhone, duke pretenduar se emailet janë nga Apple.

Këto email duket se janë dërguar nga Apple Support, duke deklaruar se llogaria e viktimës është pezulluar dhe duke bërë thirrje për një “përgjigje të shpejtë” për viktimën.

Sidoqoftë, ai i ridrejton përdoruesit në një faqe të rreme që mund të vjedhë detajet e tyre të hyrjes dhe kodet e vërtetimit me dy faktorë.

Emailet e rreme u thonë përdoruesve që të klikojnë në një lidhje për të verifikuar llogarinë e tyre, duke i ridrejtuar në një faqe tjetër që vjedh informacionin e tyre si emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin, si dhe informacionin e vërtetimit 2F.

Sapo hakerët të marrin kredencialet, ata mund të hyjnë menjëherë në llogaritë e përdoruesit dhe kuletat dixhitale, dhe më e keqja nga të gjitha, urgjenca e përmendur në email do t’i mashtrojë përdoruesit që të klikojnë shpejt lidhjen pa u menduar.

Në email thuhet se përdoruesi ka vetëm 24 orë për të verifikuar Apple ID-në e tij “ose do të bllokohet përgjithmonë”.

“Apple nuk do t’ju kërkojë kurrë të identifikoheni në ndonjë faqe interneti ose të zgjidhni “Prano” në një dialog vërtetimi 2F. Nuk do t’ju duhet as të futni fjalëkalimin, kodin e pajisjes ose kodin 2F askund”, tha Apple.

Për t’u dukur të besueshëm, hakerët shpesh përmendin informacionin tuaj personal si emrin ose numrin tuaj të telefonit.