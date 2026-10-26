Hakerët iranianë i bëjnë gjëmën Izraelit

Pretendohet vjedhja e 150 GB të dhëna konfidenciale nga institucionet e shtetit sionist
Grupi iranian i hakerëve Handala pretendon se ka hyrë në një sistem të përdorur nga institucionet izraelite për të ruajtur regjistrime dhe dokumente të ndjeshme dhe ka shkarkuar rreth 150 gigabajt të dhëna. Sulmi i supozuar u raportua nga agjencia iraniane e lajmeve Fars.
Sipas grupit, objektivi i sulmit ishte sistemi “E-Type”, i zhvilluar nga kompania izraelite e teknologjisë Malam. Ai përmban, sipas Handala-s, regjistrime audio dhe transkripte të seancave gjyqësore konfidenciale, hetimeve policore dhe rasteve që lidhen me çështjet e sigurisë.
Grupi thotë se sistemi përmban dokumente që lidhen me mijëra raste gjyqësore dhe të sigurisë. Gjithashtu pretendon se ka fituar akses në të dhëna përmes një sulmi në zinxhirin e furnizimit, një metodë që mund të lejojë që sistemet të kompromentohen përmes furnizuesve të lidhur ose komponentëve të softuerit.
Handala tha se i kishte bërë të disponueshme për shkarkim të dhënat e dyshuara të vjedhura në faqen e saj të internetit, duke i paraqitur ato si provë të një sulmi të suksesshëm. Megjithatë, shkalla e vjedhjes së dyshuar dhe vërtetësia e materialeve të publikuara nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur.
Në mesazhin e saj, grupi e lidhi sulmin me politikën e sigurisë të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, duke pretenduar se incidenti ishte një goditje e rëndë për infrastrukturën e sigurisë së Izraelit. /tesheshi