Kina e gatshme të bashkëpunojë me qeverinë e re të Serbisë

Kina deklaroi sot se është e gatshme të bashkëpunojë me qeverinë e re të Serbisë, pasi ish-presidenti serb Aleksandar Vuçiq pranoi humbjen në zgjedhjet e përgjithshme të së dielës, transmeton Anadolu.
“Kina gjithmonë zbaton parimin e mosndërhyrjes në punët e brendshme të vendeve të tjera dhe respekton zgjedhjet e pavarura të popujve”, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze, Guo Jiakun.
Guo tha se Pekini i kushton rëndësi të madhe marrëdhënieve me Serbinë dhe është i gatshëm të bashkëpunojë me administratën e re të vendit. Ai tha se Kina është e gatshme të punojë me qeverinë e re “mbi bazën e barazisë dhe respektit të ndërsjellë, për të rritur mirëkuptimin dhe besimin e ndërsjellë dhe për të nxitur zhvillimin e qëndrueshëm të marrëdhënieve Kinë-Serbi”.
Sipas projeksioneve, lista zgjedhore “Studentët Fitojnë” pritet të sigurojë 139 vende në Kuvendin Kombëtar të Serbisë, i cili ka 250 vende, kundrejt 104 vendeve për koalicionin “Serbia e Bashkuar” të Vuçiqit.
Projeksionet u publikuan nga agjencia e sondazheve Ipsos dhe Qendra për Zgjedhje të Lira dhe Demokraci (CeSID), bazuar në rreth 60 për qind të kampionit të përpunuar.
Zgjedhjet e së dielës u mbajtën pas disa muajsh protestash të udhëhequra nga studentët dhe shënuan fundin e 14 viteve të Vuçiqit në pushtet, gjatë të cilave Serbia forcoi marrëdhëniet me Kinën.