Hamasi do të dorëzojë sonte trupin e një pengu tjetër izraelit

Grupi palestinez Hamas tha se do të dorëzojë trupin e një pengu izraelit sonte në mbrëmje sipas marrëveshjes së armëpushimit në Gaza, transmeton Anadolu.
Dorëzimi do të bëhet në zonën Morag, në veri të qytetit Khan Younis në jug të Rripit të Gazës, në orën 20:00 sipas kohës lokale, tha krahu i armatosur i grupit, Brigadat Qassam, në kanalin e tij zyrtar në Telegram.
Nuk pati asnjë koment të menjëhershëm nga ushtria izraelite.
Hamasi ka liruar tashmë 20 robër izraelitë të gjallë dhe ka dorëzuar eshtrat e 26 nga 28, shumica prej të cilëve izraelitë, që kur armëpushimi hyri në fuqi më 10 tetor. Megjithatë, Izraeli pretendon se një nga trupat e marrë nuk përputhej me asnjë nga robërit e listuar prej tij.
Faza e parë e marrëveshjes së armëpushimit përfshin lirimin e pengjeve izraelite në këmbim të të burgosurve palestinezë. Plani parashikon gjithashtu rindërtimin e Rripit të Gazës dhe krijimin e një mekanizmi të ri qeverisës pa Hamasin.
Izraeli ka vrarë më shumë se 69 mijë palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë dhe ka plagosur mbi 170.700 të tjerë në sulmet në Gaza që nga tetori i vitit 2023.