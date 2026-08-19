Hamasi: Netanyahu po minon përpjekjet për ndërmjetësim dhe kërkon të rifillojë luftën në Gaza

Hamasi ka akuzuar kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu, se po minon përpjekjet për ndërmjetësim dhe po kërkon të rifillojë konfliktin, pasi një sulm izraelit ndaj një stacioni policor në Qytetin Gaza vrau nëntë palestinezë, transmeton Anadolu.
Hamasi e cilësoi sulmin si një “krim të ri lufte”, duke theksuar se shumica e të vrarëve ishin pjesëtarë të policisë.
Grupi tha se sulmi kishte nxjerrë në pah vendosmërinë e qeverisë së Netanyahut për të shkelur angazhimet e saj dhe për të shmangur avancimin e zbatimit të marrëveshjes së armëpushimit dhe fazave të saj pasuese.
Hamasi gjithashtu hodhi poshtë pretendimet izraelite se sulmi kishte në shënjestër liderë të rezistencës, duke i cilësuar ato si “akuza të pabaza të përdorura për të justifikuar sulmin dhe për të fshehur shënjestrimin e qëllimshëm të policëve civilë dhe palestinezëve të paarmatosur”.
Grupi palestinez theksoi se sulmi ndodhi pas takimeve me ndërmjetësuesit dhe garantuesit e marrëveshjes së armëpushimit, përfshirë të dërguarin amerikan Jared Kushner, duke shtuar se koha e sulmit tregonte se qeveria izraelite po “minonte qëllimisht” përpjekjet për armëpushim.
Hamasi paralajmëroi se përshkallëzimi i fundit tregon se Izraeli kërkon të rifillojë luftën gjenocidale në Gaza në vend që të respektojë marrëveshjen e armëpushimit.
Ai akuzoi gjithashtu Izraelin për shënjestrimin e institucioneve policore përgjegjëse për ruajtjen e rendit publik “në përpjekje për të krijuar kaos dhe për të minuar stabilitetin në territor”.
Grupi u bëri thirrje ndërmjetësuesve dhe garantuesve të marrëveshjes, veçanërisht atyre në administratën e presidentit të SHBA-së, Donald Trump, që të mbajnë një qëndrim të vendosur ndaj përshkallëzimit dhe të ushtrojnë presion ndaj qeverisë së Netanyahut për të përmbushur angazhimet e saj.
Ai u kërkoi gjithashtu atyre të “parandalojnë Izraelin nga sabotimi i përpjekjeve për të përfunduar udhërrëfyesin dhe nga kthimi i rajonit në një cikël lufte” dhe ta mbajnë qeverinë izraelite “plotësisht përgjegjëse” për veprimet e saj.
Më herët, sipas burimeve mjekësore lokale, një sulm ajror izraelit ndaj një stacioni policor në pjesën qendrore të Qytetit Gaza vrau nëntë palestinezë, përfshirë pjesëtarë të policisë.
Sulmi ishte i dyti vdekjeprurës izraelit në Gaza brenda 24 orëve.
Dje, gjashtë palestinezë u vranë, përfshirë një fëmijë, nga një sulm me dron izraelit ndaj një kafeneje të mbipopulluar në perëndim të Qytetit Gaza.
Netanyahu vazhdon të kundërshtojë një plan 15-pikësh për Gazën, duke këmbëngulur se Hamasi duhet të çarmatoset fillimisht, pavarësisht një udhërrëfyesi të hartuar nga Bordi i Paqes, i cili parashikon që çarmatimi i grupit të kryhet paralelisht me tërheqjen e Izraelit nga Gaza.
Netanyahu ka kërkuar çarmatimin e plotë të Hamasit përpara se Izraeli të fillojë tërheqjen e forcave të tij nga Gaza.
Hamasi, nga ana tjetër, thotë se është i gatshëm të heq dorë nga armët, por vetëm nëse ky veprim shoqërohet me një tërheqje graduale dhe të rregullt të Izraelit nga enklava.