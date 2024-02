Hamasi thotë se 15 ushtarë izraelitë u vranë në përleshjet në qytetin e Gazës

Reuters ka raportuar se krahu i armatosur i Hamasit, Brigadat Qassam, ka thënë se luftëtarët e saj vranë 15 ushtarë izraelitë në betejat në perëndim të qytetit të Gazës, duke ngritur pikëpyetje rreth pretendimeve të mëparshme izraelite se infrastruktura e grupit ishte çmontuar në Gazën veriore.

Izraeli ende nuk e ka konfirmuar humbjen, por ka numëruar më shumë se 200 ushtarë të vrarë në Gaza që nga fillimi i operacioneve tokësore.

al qassam leader mahmoud al zahar showing his gratitude, trust & admiration for the resistance. “by allah, when we put our hands on your shoulders, it’s as if we’re putting it on our own children.” pic.twitter.com/GRMiCJ0P8e

— maya (@mxyaslytherin) February 2, 2024