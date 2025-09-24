Hap pas hapi – çmontimi i iPhone 17 Pro zbulon ‘të fshehtat e brendshme të pajisjes’

iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro dhe iPhone 17 Pro Max u bënë të disponueshëm dhe tashmë kemi videon e parë të çmontimit të njërit prej tyre.
Po flasim për iPhone 17 Pro, dhe nëse keni qenë ndonjëherë kuriozë të shihni pjesën e brendshme të tij, atëherë kjo është videoja për ju.
Videoja kalon nëpër procesin e zakonshëm të çmontimit, duke ju treguar se si ta bëni më mirë pa rrezikuar ndonjë dëmtim, nëse ndonjëherë dëshironi ta riparoni vetë iPhone-in tuaj.
Është interesante se ekrani hiqet së pari, dhe pastaj vazhdon që andej, duke hequr një pllakë mbrojtëse që ka baterinë të bashkangjitur në pjesën e pasme.
Pllaka amë ka shumë lidhës të bashkangjitur, kështu që heqja duhet të bëhet me kujdes.
Siç theksohet më tej, përcjell Telegrafi, moduli që mban të gjitha kamerat e pasme është dukshëm më i madh në këtë telefon krahasuar me paraardhësin e tij.
– YouTube www.youtube.com
Grupi i kamerave të përparme ka sensorë më të mëdhenj gjithashtu. Vetë pllaka amë është më e vogël, me komponentë më të ngushtë.
Në përgjithësi, Apple ka përdorur më shumë vida brenda iPhone 17 Pro krahasuar me iPhone-ët e mëparshëm, duke i favorizuar ato në vend të ngjitësit, gjë që i bën riparimet më të lehta në përgjithësi. /