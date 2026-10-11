Trump paralajmëron: Kush përdor termin “Inteligjencë Artificiale” konsiderohet armik

Presidenti amerikan, Donald Trump ka bërë një deklaratë të pazakontë lidhur me terminologjinë që përdoret për teknologjitë e avancuara, duke thënë se Shtëpia e Bardhë i konsideron “armiq” ata që përdorin termin “Inteligjencë Artificiale” në vend të “Superinteligjencës”.
Në një postim, Trump shkroi se Shtëpia e Bardhë e konsideron armik “këdo që përdor termin ‘Inteligjencë Artificiale’, në vend të termit të ri dhe më të saktë, ‘Superinteligjencë’”.
Trump e përshkroi “Superinteligjencën” si një term të ri dhe më të saktë, duke pretenduar se ai është “gjerësisht i pranuar”.
Deklarata e tij vjen në një kohë kur termi “inteligjencë artificiale” përdoret gjerësisht nga kompanitë e teknologjisë, studiuesit dhe institucionet akademike për t’iu referuar një fushe të gjerë teknologjish që mundësojnë sistemet kompjuterike të kryejnë detyra që zakonisht kërkojnë aftësi njerëzore.
Ndërkaq, “superinteligjenca” i referohet një koncepti më specifik, që zakonisht përshkruan një inteligjencë artificiale hipotetike me aftësi intelektuale që tejkalojnë ato të njerëzve në pothuajse të gjitha fushat.
Trump nuk dha detaje të tjera se çfarë nënkuptonte me deklaratën e tij apo se cilët persona ose institucione do të konsideroheshin “armiq” sipas këtij qëndrimi.