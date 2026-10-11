Xreal hap porositë paraprake për syzet Aura Android XR, çmimi nis nga 1,279 dollarë

Xreal ka hapur zyrtarisht porositë paraprake për syzet inteligjente Aura Android XR, disa muaj pasi kompania nisi të pranonte rezervime për pajisjen.
Për momentin, mundësia për të kaluar nga rezervimi në porosi paraprake është e disponueshme në SHBA, Kanada, Japoni dhe Korenë e Jugut, ndërsa kompania pritet ta zgjerojë këtë mundësi edhe në tregje të tjera së shpejti.
Xreal Aura ofrohet në dy konfigurime. Versioni me 12 GB RAM dhe 256 GB hapësirë ruajtëse kushton 1,279 dollarë, ndërsa modeli me 16 GB RAM dhe 512 GB memorie ka çmim prej 1,499 dollarësh.
Në qendër të pajisjes është një ekran Optical See-Through (OST) me fushëpamje prej 70 gradësh. Ekrani përdor dy panele Sony Micro-OLED, me rezolucion 1920 x 1200 pikselë dhe frekuencë rifreskimi prej 120 Hz.
Teknologjia OST lejon që përdoruesi të shohë botën reale përmes ekraneve, ndërsa një sistem elektrokromik i errësimit mund të aktivizohet kur përdoruesi dëshiron të përqendrohet vetëm te përmbajtja virtuale që shfaqet para syve.
Syzet funksionojnë me Android XR dhe kanë të integruar asistentin e inteligjencës artificiale Gemini të Google, duke u dhënë përdoruesve mundësi për ndërveprim me funksionet e AI-së drejtpërdrejt përmes pajisjes.
Pavarësisht teknologjisë së integruar, Aura peshon më pak se 95 gramë. Megjithatë, një pjesë e komponentëve kryesorë nuk ndodhen në vetë kornizën e syzeve.
Bateria me kapacitet 4,455 mAh është vendosur në një pajisje të veçantë në formë puck, e cila përfshin gjithashtu një trackpad dhe sensor për gjurmët e gishtërinjve.
Në aspektin e performancës, Xreal Aura përdor çipin Snapdragon Reality Elite të Qualcomm, të krijuar posaçërisht për pajisjet e realitetit të zgjeruar. /Telegrafi/
Me kombinimin e ekraneve Micro-OLED, Android XR, Gemini dhe aftësisë për të ruajtur pamjen e botës reale, Xreal synon që Aura të jetë një nga pajisjet më të avancuara në kategorinë e syzeve Android XR.