Hapet “Tenda e Ramazanit” në Moskë, priten mbi 50 mijë vizitorë

Në perëndim të Moskës është hapur zyrtarisht “Tenda e Ramazanit”, pranë Memorial Mosque, raportojnë mediat ruse.
Kjo hapësirë do të ofrojë çdo mbrëmje iftar falas për besimtarët gjatë gjithë muajit të shenjtë të Ramazanit.
Organizatorët kanë bërë të ditur se programi i këtij viti është zgjeruar dhe përfshin aktivitete kulturore dhe edukative, në kuadër të Vitit të Unitetit të Popujve të Rusisë. Aktivitetet do të zhvillohen nën moton “Kodi Kulturor i së Ardhmes”, me mbrëmje tematike që synojnë forcimin e harmonisë ndëretnike dhe mirëkuptimit mes banorëve të Moskës.
Sipas organizatorëve, gjatë Ramazanit pritet të marrin pjesë më shumë se 50 mijë vizitorë, përfshirë mysafirë nga Katari, Arabia Saudite, Emiratet, Afganistani si dhe nga vendet e Komonuelthit të Shteteve të Pavarura.
Ildar Alyautdinov, zëvendëskryetar i Drejtorisë Shpirtërore të Muslimanëve të Federatës Ruse dhe myfti i Moskës, theksoi se qëllimi i projektit është promovimi i historisë dhe kulturës islame.
“Ftojmë të gjithë të njihen me historinë dhe kulturën e myslimanëve dhe Islamit. Tenda organizon çdo ditë aktivitete të ndryshme, përfshirë shfaqje teatrore dhe prezantime për popuj dhe vende të ndryshme. Në thelb, ne prezantojmë unitetin dhe të përbashkëtat tona”, u shpreh ai.
Përveç iftareve të përditshme, programi do të përfshijë edhe turne shahu, garë në leximin e Kuranit si dhe shpërndarje të pakove me ushqim të ngrohtë për besimtarët që agjërojnë. /mesazhi