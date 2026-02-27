Ballina Artikuj Hapja e shtigjeve të shpirtit

Doktor Muhamed Abdullah Deraz ka thënë:

“Agjërimi nuk është thjesht privim, por është një stërvitje për ta udhëhequr dhe disiplinuar veten, si përgatitje për një ndërtim pozitiv që ngrihet mbi devotshmërinë dhe falënderimin.

Përsosmëria e agjërimit realizohet duke hapur shtigjet e shpirtit përmes dhënies, bindjes dhe qëndrimit të vazhdueshëm me Kuranin, në mënyrë që Ramazani të shndërrohet në një stinë të ripërtëritjes së besëlidhjes me Librin e Allahut; në sjellje dhe në vepër.”

