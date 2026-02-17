Haxhiu: Do të mbrojmë të vërtetën historike, lufta jonë nuk ishte agresion

Kryetarja e Kuvendit të Kosovës ka thënë se Gjykata Speciale anashkalon rrethanat e luftës çlirimtare.
Ajo në fjalimin e saj ka thënë se Kosova do të kundërshtojë çdo përpjekje për shtrembërim të luftës çlirimtare.
“Lufta jonë nuk ishte agresion, por rezistencë ndaj okupimit dhe shtypjes, ndaj gjenocidit dhe spastrimit etnik. Institucionet e Republikës së Kosovës do të vazhdojnë të mbrojnë të vërtetën historike, vlerën dhe dinjitetin e luftë për liri dhe parimet themelore të drejtësisë, duke kundërshtuar çdo përpjekje për ta deformuar atë”, tha Haxhiu.
Haxhiu në fjalimin e saj në seancën solemne të Kuvendit në 18-vjetorin e Pavarësisë, ka thënë se Kosova po konsolidohet si shtet.
“Republika jonë u krijua me sakrificë dhe mbahet gjallë më përkushtim të përditshëm”,u shpreh ajo.