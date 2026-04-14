I vazhdohet mandati shefit të AKI-së

Ushtruesja e detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu, ka bërë me dije se Petrit Ajetit i është vazhduar mandati në krye të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë.
“Sot, së bashku me Kryeministrin Albin Kurti, nënshkruam vendimin për vazhdimin e mandatit të z. Petrit Ajeti në krye të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë edhe për pesë vjet të tjera.
Ky vendim pasqyron besimin tonë në profesionalizmin, integritetin dhe lidershipin e tij në mbrojtje të sigurisë kombëtare, si dhe në forcimin e institucioneve tona të sigurisë.
Gjatë këtij takimi, e falënderuam z. Ajeti për punën e shkëlqyer dhe përkushtimin e treguar gjatë mandatit të kaluar” u shpreh Haxhiu.