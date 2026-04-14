Ligji për çmimet tavan, çka fitojnë dhe çka humbin qytetarët

Projektligji i ri i Qeverisë së Kosovës për masat e përkohshme ndaj produkteve themelore parasheh ndërhyrje të drejtpërdrejtë në treg vetëm në raste të destabilizimit ekonomik, me synim kryesor mbrojtjen e qytetarëve dhe ruajtjen e stabilitetit të çmimeve. Sipas draftit të publikuar, institucionet do të kenë të drejtë të vendosin çmime maksimale për produkte bazë, si dhe të përcaktojnë kufij të marzhës së fitimit për tregtarët me shumicë dhe pakicë, në mënyrë që të parandalohet rritja e paarsyeshme e çmimeve gjatë krizave.
Projektligji parasheh që këto masa të mos jenë të përhershme, por të aplikohen vetëm në situata të jashtëzakonshme kur tregu pëson luhatje të mëdha apo mungesë furnizimi. Për zbatimin e tyre pritet të krijohet një organ i veçantë vendimmarrës, i cili do të analizojë gjendjen e tregut dhe do të rekomandojë masa konkrete, duke synuar një balancë mes mbrojtjes së konsumatorit dhe funksionimit të ekonomisë së lirë.
Për qytetarët, përfitimi kryesor nga ky projektligj lidhet me mbrojtjen nga rritjet e menjëhershme dhe të pajustifikuara të çmimeve të produkteve esenciale, si ushqimet bazë dhe artikujt e domosdoshëm. Në situata krize, kjo nënkupton më shumë siguri për buxhetin familjar dhe qasje më të qëndrueshme në produkte të nevojshme.
Në anën tjetër, për bizneset projektligji sjell një kornizë më të qartë rregullative në raste emergjente, duke vendosur rregulla të njëjta për të gjithë operatorët në treg dhe duke shmangur konkurrencën e pandershme. Megjithatë, ato mund të përballen me kufizime në fitim gjatë periudhave kur aktivizohen masat, pasi marzhet dhe çmimet do të kontrollohen nga shteti.
Qeveria thekson se qëllimi i këtij ligji nuk është ndërhyrja e vazhdueshme në treg, por krijimi i një mekanizmi mbrojtës që aktivizohet vetëm kur ka rrezik për destabilizim ekonomik, duke tentuar të ruajë një ekuilibër mes interesit të qytetarëve dhe funksionimit normal të bizneseve.