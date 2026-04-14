Trump: Bisedimet me Iranin mund të rifillojnë në Pakistan brenda 2 ditëve të ardhshme

Presidenti amerikan, Donald Trump, ka mbajtur një ton optimist lidhur me mundësinë e rifillimit të bisedimeve të drejtpërdrejta SHBA-Iran, duke theksuar se ato mund të rinisin në Pakistan brenda dy ditëve të ardhshme, transmeton Anadolu.
“Duhet të qëndroni atje, me të vërtetë, sepse diçka mund të ndodhë në dy ditët e ardhshme dhe ne jemi më të prirur të shkojmë atje”, tha Trump gjatë një interviste telefonike për gazetarin e New York Post që ndodhet në Islamabad.
“Është më e mundshme, e dini pse? Sepse shefi ushtarak po bën një punë të shkëlqyer”, shtoi ai.
Trump i referohej komandantit pakistanez, Asim Munir, me të cilin ai tha se ka krijuar një marrëdhënie të fortë gjatë përpjekjeve për të ndërmjetësuar përfundimin e konfliktit Pakistan-Indi të vitit 2025.
“Ai është fantastik dhe për këtë arsye është më e mundshme që të kthehemi atje”, tha Trump, duke shtuar: “Pse duhet të shkojmë në një vend që nuk ka lidhje me këtë?”.
Rreth një orë para këtyre deklaratave, Trump kishte lënë të kuptohej se mundësia e mbajtjes së takimit në Pakistan ishte e pasigurt, duke deklaruar: “Nuk mendoj se do të jetë aty ku do ta kemi takimin. Ndoshta do të shkojmë në një vend tjetër. Kemi një vend tjetër në mendje”.
Një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë gjithashtu konfirmoi se bisedime shtesë me Iranin mbeten në shqyrtim, përpara skadimit të mundshëm të një armëpushimi afatshkurtër javën e ardhshme.
“Bisedimet e ardhshme janë në diskutim, por ende nuk është caktuar asgjë”, tha zyrtari.
Lufta mes SHBA-së dhe Izraelit me Iranin ka rritur ndjeshëm çmimet globale të naftës, ndërsa Ngushtica e Hormuzit, përmes së cilës kalon 20 për qind e naftës botërore, mbetet nën kontrollin e Iranit.
Në mes të ngërçit të negociatave, Trump ka paralajmëruar për bllokadë të rrugës ujore për të detyruar Iranin të rikthehet në tryezën e bisedimeve. Ai gjithashtu ka kritikuar vendet evropiane për mungesë përfshirjeje në përpjekjet për rihapjen e ngushticës.