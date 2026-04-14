Si është e mundur që të dy shfaqen të dashuruar…me Izraelin?!

Vuçiç konfirmon bashkëpunimin me sionistët për “dronët më të mirë”
Presidenti serb Aleksandar Vuçiç tha të martën se Izraeli dhe Serbia do të ndërtojnë së bashku dronë dhe se vendi i tij do të ketë dronët më të mirë në këtë pjesë të botës.
I pyetur nga gazetarët për të komentuar mbi pretendimet e caktuara se Izraeli do të ndërtojë një fabrikë dronësh në vetë Serbinë, dhe pastaj dronë, Vuçiç pyeti nëse kjo ishte lëvdatë apo kritikë.
“Mendoj se po më lëvdojnë mua. Ne nuk mund të ndërtojmë dronë siç mund të ndërtojë Izraeli. Jam krenar për këtë, do ta bëjmë së bashku, do të jetë gjysmë e gjysmë, 50-50. Kjo tregon se do të kemi dronët më të mirë në këtë pjesë të botës”, tha Vuçiç në festimin e Ditës së Detashmentit të Policisë Ushtarake për Qëllime Speciale “Cobra”.
Ai shtoi se e gjen “më qesharake kur disa media pretendojnë se një aeroplan me armë ose municione është nisur për në Izrael ose diku tjetër”.
“Unë them: ‘Vetëm një?’ Shpresoj të ketë tre, dhe pastaj tre të nesërmen dhe çdo ditë kështu, sepse kjo flet për sukseset tona dhe kjo flet për sa të zgjuar jemi në sigurimin e sistemit të mbrojtjes dhe sigurisë së vendit tonë dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë. Pra, gjithçka për të cilën më kritikojnë është e vërtetë, ata kanë të drejtë, sepse po bëjmë shumë më tepër sesa mendojnë ata dhe do të vazhdojmë”, tha Vuçiç.
Në mars, Presidenti i Serbisë njoftoi hapjen e një fabrike për prodhimin e dronëve të përparuar në Serbi në bashkëpunim me një partner të huaj.
“Së shpejti do të hapim fabrikën e parë të dronëve seriozë këtu në vendin tonë, shumë seriozë, më seriozët në botë. Deri më tani kemi punuar, si ushtri ashtu edhe si kompani private, në montime të ndryshme, montime të dronëve më të vegjël, Mosquito 1, Mosquito 2, keni kompani private që e bëjnë këtë”, shtoi Vuçiç.
Edhe pse Izraeli dhe ushtria e tij kanë vrarë mijëra njerëz në Palestinë dhe ende vazhdojnë sulmet e tyre ndaj civilëve, kjo nuk duket të jetë problem për Vuçiçin dhe ai po hyn në bashkëpunim me një vend që po kryen gjenocid.
Gjithashtu, ka një cinizëm të madh në faktin se ashtu siç Vuçiç është bërë njësh në partneritet me Izraelin, me në kohë gjenocidi nga ky i fundit, të njëjtën gjë ka bërë dhe Edi Rama në Ballkan. Kahmarrja e tij nga Izraelit mu pas 7 tetorit, është ndër aspektet më të errëta të qeverisjes së tij. /tesheshi