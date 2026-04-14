UNFPA: Libani përballet me krizë të plotë shëndetësore dhe mbrojtëse

Fondi i Popullsisë i Kombeve të Bashkuara (UNFPA) paralajmëroi të martën se Libani po përballet me një “krizë të plotë mbrojtjeje dhe shëndetësore”, ndërsa sulmet izraelite në rritje vazhdojnë të shkatërrojnë zonat civile, transmeton Anadolu.
Duke folur para gazetarëve në Gjenevë, përfaqësuesja e UNFPA-së në Liban, Anandita Philipose tha: “Kjo nuk është më vetëm një emergjencë humanitare. Është një krizë e plotë mbrojtjeje dhe shëndetësore, dhe gratë dhe vajzat po paguajnë çmimin më të lartë”.
Ajo përshkroi sulme intensive, duke përfshirë më shumë se 100 bomba të hedhura në më pak se 10 minuta më 8 prill, duke goditur lagjet rezidenciale dhe tregtare “pa paralajmërim” dhe duke shkaktuar “shkatërrim të plotë”.
Vetëm të mërkurën, 99 gra dhe 31 fëmijë u vranë në të gjithë Libanin, duke shtuar se “pikëllimi, frika dhe lodhja varen rëndë në ajër”, thuhet në deklaratë.
Philipose paralajmëroi se rreth 13.500 gra shtatzëna të zhvendosura kanë nevojë për kujdes urgjent shëndetësor për nënat dhe riprodhimin, përfshirë 1.700 që janë ende në Libanin jugor, “i cili është nën sulm të vazhdueshëm”.
Ajo theksoi se 620.000 gra dhe vajza të zhvendosura janë gjithashtu në rrezik të dhunës me bazë gjinore, duke përbërë më shumë se gjysmën e personave të zhvendosur në strehimore.
“Jeta e mijëra grave dhe vajzave në Liban varet nga veprimi urgjent kolektiv, dhe ato varen prej tij tani”, tha ajo, duke përsëritur thirrjen e Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, António Guterres, drejtuar të gjitha palëve që të ndalojnë menjëherë armiqësitë dhe të respektojnë të drejtën ndërkombëtare humanitare në çdo kohë.
Përfaqësuesja Philipose theksoi se apeli fillestar i shpejtë i UNFPA-së prej 12 milionë dollarësh mbetet vetëm 16 për qind i financuar, duke paralajmëruar se “çdo ditë pa mbështetje të mjaftueshme do të thotë më shumë gra që lindin pa ndihmë të kualifikuar, më shumë të mbijetuara të dhunës të mbetura të pambrojtura dhe më shumë vdekje të parandalueshme”.