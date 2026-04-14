Kjo është shifra e Iranit për dëmin nga sulmet SHBA-Izrael…

Rreth 270 miliardë dollarë që Teherani ia kërkon Uashingtonit
Dëmi i shkaktuar nga sulmet SHBA-Izrael ndaj Iranit vlerësohet në rreth 270 miliardë dollarë, tha të martën një zëdhënëse e qeverisë iraniane, duke cituar vlerësime paraprake.
“Një nga çështjet që po ndjek ekipi ynë negociator dhe që u diskutua edhe në bisedimet në Islamabad, është çështja e dëmshpërblimeve të luftës”, tha Fatemeh Mohajerani për agjencinë ruse të lajmeve RIA Novosti, sipas një raporti nga agjencia e lajmeve Tasnim.
Shifra prej 270 miliardë dollarësh nuk është përfundimtare, theksoi Mohajerani.
“Dëmi zakonisht duhet të merret në konsideratë në disa nivele”, shtoi ajo.
Tensionet rajonale u përshkallëzuan pasi Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli nisën sulme të përbashkëta ndaj Iranit më 28 shkurt, duke vrarë dhe plagosur mijëra njerëz.
Më pas, Teherani nisi sulme hakmarrëse ndaj Izraelit, Irakut, Jordanisë dhe shteteve të Gjirit që strehonin objekte ushtarake amerikane, përpara se të shpallej një armëpushim dyjavor javën e kaluar.
Delegacionet iraniane dhe amerikane zhvilluan bisedime në Islamabad gjatë fundjavës, pa arritur një marrëveshje. /tesheshi