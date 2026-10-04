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Haxhiu thërret seancë të jashtëzakonshme të Kuvendit nesër në 09:00

Kryeparlamentarja Albulena Haxhiu i ka ftuar deputetët për një seancë të jashtëzakonshme nesër orën 09:00.

Si pikë e parë e rendit të ditës, është shqyrtimi i projektligjit për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar në Hagë.

Mbajtjen e kësaj seance të jashtëzakonshme e kërkoi formalisht grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje, përmes një kërkese të dorëzuar në Kuvend.

Partia Demokratike e Kosovës, e cila aktualisht po mban një mbledhje, ka kërkuar që ndryshimi i ligjit për Gjykatën Speciale të miratohet në dy leximet, e më pas të zgjidhet Presidenti.

E marta është dita e fundit e afatit për zgjedhjen e Presidentit dhe dështimi për ta përmbyllur procesin do ta çonte vendin drejt zgjedhjeve të reja, që do të ishin të katërtat në dy vjet.

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