Helikopteri i ushtrisë qëlloi mbi festivalin muzikor gjatë sulmit të Hamasit – VIDEO

Gazeta izraelite Haaretz raporton se luftëtarët e Hamasit nuk e dinin që një festë kërcimi me mijëra pjesëmarrës ishte duke u zhvilluar kur nisi sulmin e saj më 7 tetor dhe me gjasë e zbuloi atë nga ajri përmes dronëve ose paragliderëve.

Një hetim policor zbuloi se një helikopter ushtarak hapi zjarr ndaj sulmuesve, por gjithashtu goditi disa njerëz që merrnin pjesë në festivalin muzikor. Nuk u dhanë detaje të mëtejshme.

“Një hetim mbi incidentin zbuloi një helikopter luftarak [ushtarak izraelit] që mbërriti në vendngjarje nga baza Ramat David qëlloi terroristët dhe me sa duket goditi edhe disa nga argëtuesit atje,” citoi raporti i lajmeve të ketë thënë një zyrtar i paidentifikuar i policisë.

Rreth 364 njerëz u vranë në festivalin e muzikës. Rreth 4,400 ishin të pranishëm më herët, por organizatorët e anuluan shpejt ngjarjen pasi Hamasi lëshoi një breshëri raketash dhe shumica dërrmuese u larguan para se të mbërrinin sulmuesit, tha ai.

Israel has admitted that some of the slain participants at a music festival near the borders of the Gaza Strip were killed not by Hamas, but by an Apache helicopter pilot who mistook the fleeing people for Hamas Fighters. pic.twitter.com/LTJyjLrgA8

— Al Qassam Brigades (@AlQassamForces) November 10, 2023