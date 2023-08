Hepatiti sjell pasoja të rënda për mëlçinë, mos e neglizhoni!

Mëlçia, organi më i madh dhe më vital në trupin tonë, është vendimtar në ruajtjen e shëndetit të përgjithshëm.

Megjithatë, mënyra e jetesës moderne dhe ndryshimi i zakoneve ushqimore paraqesin sfida të rëndësishme për shëndetin e mëlçisë, duke çuar shpesh në sëmundje kronike. Mëlçia është e domosdoshme për mirëqenien tonë, me mbi pesëqind funksione thelbësore, duke përfshirë thithjen e lëndëve ushqyese, filtrimin e gjakut dhe reagimin imunitar kundër mikroorganizmave. Megjithatë, Dr Kavya Dendukuri, hepatolog dhe gastroenterolog tregon për “The Helthsite” se kur ky organ sulmohet nga viruset e hepatitit dhe lihet i pazbuluar, nuk mund të funksionojë siç duhet, duke çuar në pasoja të rënda

Pse shfaqet hepatiti?

Hepatiti, i shkaktuar nga viruset A, B, C, D dhe E, mund të përkeqësohet nga konsumimi i tepërt i alkoolit për një periudhë të gjatë, medikamente të caktuara dhe obeziteti. Simptomat fillestare shpesh manifestohen si verdhëz, e cila mund të dëmtojë rëndë funksionin e mëlçisë nëse nuk diagnostikohet dhe trajtohet menjëherë. Viruset e hepatitit A dhe E hyjnë në trup dhe transmetohen përmes transfuzionit të gjakut të kontaminuar ose produkteve të gjakut. Pasi këto viruse depërtojnë në trup, ato i nënshtrohen një periudhe inkubacioni përpara se të shfaqen simptomat, ku hepatiti A dhe E zgjat dy deri në gjashtë muaj dhe hepatiti B dhe C zgjat tetë deri në njëzet e gjashtë javë. Midis këtyre viruseve, hepatiti B dhe C janë veçanërisht të rrezikshëm pasi mund të krijojnë hepatit kronik, duke sulmuar pamëshirshëm qelizat e mëlçisë dhe duke shkaktuar dhëmbëza, që mund të çojnë në kancer të mëlçisë. Kur kombinohet me abuzimin me alkoolin, gjendja e mëlçisë përkeqësohet me shpejtësi, duke rezultuar në dëmtime të rënda të mëlçisë dhe cirrozë.

Zbulimi i hershëm i hepatitit është jetik për trajtimin e suksesshëm dhe shërimin e mundshëm pa iu drejtuar kirurgjisë. Megjithatë, një pengesë kryesore në procesin e trajtimit është se simptomat mund të mos bëhen të dukshme derisa sëmundja të ketë përparuar ndjeshëm, veçanërisht në rastet e hepatitit B dhe C. Shfaqja e simptomave shpesh tregon sëmundje të rënda të mëlçisë, si verdhëza, kruajtje e vazhdueshme, reduktim oreksi, letargji, përgjumje e vazhdueshme, të vjella, vështirësi në përqendrim, madje edhe koma. Prandaj, individët e infektuar me ndonjë virus hepatiti ose ata me një histori të konsumimit të moderuar të alkoolit nuk duhet të presin që simptomat të përkeqësohen, në vend të kësaj, ata duhet t’i nënshtrohen testeve të hershme, duke përfshirë analizat e gjakut dhe fibroskan, për të zbuluar dëmtimin e mëlçisë në fazat fillestare.

Si të parandaloni hepatitin?

Parandalimi i hepatitit është thelbësor dhe disa masa paraprake mund ta mbrojnë mëlçinë jo vetëm nga hepatiti, por edhe nga sëmundje të tjera. Uji i pastër i pijshëm është thelbësor. Shmangia e ushqimit në rrugë, veçanërisht lëngjeve të frutave dhe produkteve të qumështit, mund të zvogëlojë rrezikun e kontaminimit. Seksi i mbrojtur dhe shmangia e përdorimit intravenoz të drogës është thelbësore për t’u mbrojtur nga infeksionet e hepatitit B dhe C.

Vaksinimi duhet bërë për t’u mbrojtur kundër viruseve të hepatitit. Vaksina e hepatitit B është i vetmi ilaç parandalues që mund të parandalojë kancerin e njohur dhe të shpallur nga OBSH. Perimet dhe frutat duhet të përdoren vetëm pasi t’i pastroni mirë me ujë.