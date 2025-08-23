Hera e parë në Lindjen e Mesme: shpallje zyrtare e urisë në Gaza

Organizimi ndërkombëtar përgjegjës për monitorimin e pasigurisë ushqimore – IPC (Klasifikimi i Fazës së Integruar të Sigurisë Ushqimore), i mbështetur nga OKB-ja – ka shpallur zyrtarisht urinë në qytetin e Gazës, shtëpia e rreth gjysmë milioni banorëve.
Kjo është vetëm hera e pestë që nga viti 2004 që IPC ka shpallur urinë, dhe është gjithashtu hera e parë që uria është konfirmuar zyrtarisht në Lindjen e Mesme. Më parë, të gjitha vendimet i referoheshin Afrikës Sub-Sahariane, dhe i fundit u shpall vitin e kaluar në Sudan.
Sipas kritereve të IPC-së, një zi buke shpallet vetëm kur plotësohen kushte të rrepta: të paktën 20 përqind e familjeve nuk kanë qasje në ushqim, të paktën 30 përqind e fëmijëve vuajnë nga kequshqyerja akute dhe të paktën dy persona vdesin çdo ditë për çdo 10,000 banorë për shkak të urisë së drejtpërdrejtë.
Shifra dramatike
Sipas raportit të IPC-së, më shumë se gjysmë milioni njerëz në Gaza po përballen me kushte katastrofike – uri, varfëri dhe vdekje.
Sipas parashikimeve aktuale, zia e bukës mund të përhapet në provincat e Deir Al-Balah dhe Khan Younis deri në fund të shtatorit. 1.07 milion njerëz të tjerë janë tashmë në nivele “emergjente” të pasigurisë ushqimore, dhe ky numër mund të rritet në 1.14 milion në javët e ardhshme.
Reagimet dhe presionet politike
Vendimi i IPC-së ka zemëruar qeverinë izraelite, e cila vazhdimisht ka mohuar se ka zi buke në Gaza. Kryeministri Benjamin Netanyahu ka thënë se Izraeli po lejon hyrjen e qindra kamionëve me ndihma dhe ka argumentuar se “nëse do të kishte një politikë urie, askush në Gaza nuk do të mbijetonte në dy vjet lufte”.
Ndërkohë, ushtria izraelite ka konfirmuar se po përgatit një ofensivë të madhe në Qytetin e Gazës, dhe shërbimet mjekësore dhe organizatat ndërkombëtare janë urdhëruar të përgatiten për një evakuim masiv të popullsisë.
Katastrofë humanitare
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, deri më tani 271 persona kanë vdekur nga uria, përfshirë 112 fëmijë. Më shumë se gjysma e këtyre vdekjeve kanë ndodhur vetëm në tre javët e fundit.
Në total, më shumë se 62,000 palestinezë kanë vdekur që nga fillimi i luftës, e cila ka vazhduar për 22 muaj. /tesheshi