Hidhet shorti për edicionin e ri në Ligën e Evropës, Grupi E ‘i vdekjes’

Është hedhur shorti për edicionin e ri në garën e dytë më të madhe ndërkombëtare për klube, Ligën e Evropës.

Edhe këtë edicion skuadra jashtëzakonisht të mëdha marrin pjesë në këtë garë si Lyon, Bayer Leverkusen, Napoli, Lazio, Monaco, Marseille, PSV, Dinamo Zagreb, Celtic, Rangers, Fenerbahce apo Galatasaray.

Grupi E po cilësohet si ‘grup i vdekjes’ pasi janë katër skuadra shumë të forta në të.

Lazio që është bartës i grupit do të përballet me Lokomotivën e Moskës, Olympique Marseillen dhe Galatasarayn.

Xherdan Shaqiri me Lyonin e tij do të jenë në Grupin A, ku do të përballet me Rangers, Sparta Pragën dhe Brondbyn.

Grup shumë interesant është edhe ai C me Napolin, Leicester Cityn, Spartakun e Moskës dhe Legian e Varshavës.

Grupet:

Grupi A: Lyon, Rangers, Sparta Pragë, Brondby.

Grupi B: Monaco, PSV, Real Sociedad, Sturm Graz.

Grupi C: Napoli, Leicester, Spartak Moskë, Legia.

Grupi D: Olympiacos, Frankfurt, Fenerbahce, Antwerp.

Grupi E: Lazio, Lokomotiva Moskë, Olympique Marseille, Galatasaray.

Grupi F: Braga, Crvena Zvezda, Ludogorets, Midtjylland.

Grupi G: Leverkusen, Celtic, Real Betis, Ferencvaros.

Grupi H: Dinamo Zagreb, Genk, West Ham United, Rapid Wienna.