Himni kombëtar i Iz’raelit u fërshëllua me zë të lartë në ndeshjen olimpike të futbollit

Ekipi izraelit mbërriti nën një shoqërim të fortë policie, me motoçikleta në pjesën e përparme dhe rreth një duzinë furgona të policisë së trazirave që ndiqnin pas.

Bëhej fjalë për himnin e Izraelit. Sapo filloi loja, lojtarët izraelitë u fërshëlluan sa herë që preknin topin.

Zyrtarët e sigurisë ndërhynë në atë që dukej të ishte një debat i ashpër midis disa tifozëve, ku një grua mbante një flamur palestinez.

Franca është nën presion për t’i bërë të sigurta Lojërat e Parisit. Ministri i Brendshëm i Francës Gerald Darmanin tha më parë se atletët izraelitë do të mbrohen 24 orë në ditë nga njësia elitare e policisë GIGN, e cila është përgjegjëse për kundërterrorizmin dhe mbrojtjen e zyrtarëve qeveritarë, ndër të tjera.

