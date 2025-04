Barça e PSG-ja e synojnë krijimin e avantazhit në Champions sonte

Liga e Kampionëve do të vazhdojë sonte me dy ndeshje të tjera të fazës çerekfinale.

Pas përballjeve spektakolare të mbrëmshme, sonte na presin dy duele tjera interesante.

Barcelona do t’i bëjë konak Borussia Dortmundit.

Gjiganti katalunas po gëzon formë solide dhe shihet si favorit për ta fituar duelin e parë në shtëpi, por edhe për të kaluar në gjysmëfinale.

Mirëpo, “Blagranana” nuk do të kenë punë aspak të lehtë derisa do të përballen me finalistin e edicionit të fundit në Champions.

Verdhezinjtë dinë të jenë të papërshtatshëm dhe të paparashikueshëm.

Andaj, ata e kanë marrë rrugën drejt Spanjës për të nxjerrë rezultat të favorshëm para lojës së kthimit, të cilën do ta luajnë më pas në shtëpi.

Nga ana tjetër, vendësit do të tentojnë që sonte ta krijojnë një kapital të mjaftueshëm para se ta marrin rrugën drejt Gjermanisë.

Ndërkohë, sonte në fushën e blertë do të zbresë edhe Paris Saint-Germaini, i cili do të përballet me Aston Villën.

Parisienët, njëjtë si Barça, do të mundohen të krijojnë epërsi të kënaqshme sonte në “Parkun e Princave” para ndeshjes së kthimit.

Kurse, mrekullia angleze nga Birminghami dëshiron ta vazhdojë ëndrrën evropiane.

Të dyja ndeshjet e sontme do të nisin prej orës 21:00.