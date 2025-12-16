Holanda për herë të parë ka më shumë të moshuar sesa të rinj

Holanda, për herë të parë ka regjistruar numër më të lartë të personave të moshës 65-vjeç e lart, krahasuar me ata nën 20-vjeç, sipas të dhënave të publikuara sot nga Statistikat e Holandës (CBS), transmeton Anadolu.
Në fillim të këtij viti, vendi numëronte rreth 3.76 milionë persona të moshës 65-vjeç e lart, krahasuar me 3.72 milionë persona nën 20-vjeç, tha CBS duke shtuar se hendeku pritet të zgjerohet ndjeshëm në dekadat e ardhshme. Parashikimet tregojnë se deri në vitin 2070, Holanda do të ketë rreth 5.4 milionë të moshuar ndërsa numri i të rinjve pritet të arrijë në 4.1 milionë.
Numri i personave të moshës 80-vjeç e lart parashikohet të rritet ndjeshëm nga më shumë se 900 mijë këtë vit në rreth 2.1 milionë në vitin 2070. Gjatë së njëjtës periudhë, popullsia e moshës 99-vjeç e lart pritet të rritet nga afërsisht 4.400 në më shumë se 38 mijë.
CBS ia atribuoi trendin e plakjes kryesisht rritjes së jetëgjatësisë dhe rënies së shkallës së lindjeve. Holanda regjistroi për herë të fundit më shumë se 200 mijë lindje në vitin 2002 ndërsa rreth 166 mijë fëmijë lindën vitin e kaluar.
Ekspertët kanë ngritur shqetësime në lidhje me ndikimin ekonomik dhe social të popullsisë në plakje, veçanërisht rrezikun e mungesës së fuqisë punëtore, pasi numri i pensionistëve rritet më shpejt se popullsia në moshë pune. Mungesa e personelit në sektorin e kujdesit shëndetësor pritet të përkeqësohet në vitet e ardhshme ndërsa kërkesa për kujdes rritet.
CBS vlerëson se popullsia totale e Holandës mund të arrijë në 20.6 milionë deri në vitin 2070 ndërsa thekson se parashikimi mbetet i pasigurt. Rritja e ardhshme e popullsisë do të varet nga faktorë të tillë si tendencat e migrimit, jetëgjatësia dhe shkallët e fertilitetit.