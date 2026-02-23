Holandë, çmimet e shtëpive arritën nivel rekord në janar

Çmimet e shtëpive në Holandë arritën nivel rekord në janar, të nxitura nga mungesa e vazhdueshme e banesave, ndërtimet e kufizuara të reja dhe rritja e të ardhurave familjare, sipas të dhënave zyrtare të publikuara sot, transmeton Anadolu.
Çmimi mesatar i një shtëpie ekzistuese u rrit në 493,875 euro, duke shënuar një rritje prej 5.4 për qind nga viti në vit, treguan shifrat nga Statistikat e Holandës (CBS) dhe Regjistri i Tokave.
Çmimet gjithashtu u rritën me 1.2 për qind krahasuar me dhjetorin, raportoi gazeta holandeze online NU.
“Rritja e çmimeve është kryesisht për shkak të tregut të ngushtë të banesave. Ka kërkesë të lartë dhe ofertë të ulët dhe ky trend po vazhdon. Ne e shohim këtë në të gjithë vendin”, tha ekonomistja e CBS, Marjolijn Jaarsma.
Mungesa e furnizimit e ka bërë gjithnjë e më të vështirë për blerësit të sigurojnë shtëpi. Ndërtimi gjithashtu nuk ka arritur të përmbushë objektivat e qeverisë për të tretin vit radhazi, duke përkeqësuar çekuilibrin.
Gati 80 mijë shtëpi u përfunduan vitin e kaluar, nën objektivin zyrtar prej 100 mijë në vit.