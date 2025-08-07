Holodomori ukrainas dhe ai palestinez në Gaza

“Vrasje me uri” është një shprehje e fuqishme që zakonisht përdoret në kontekste të rënda humanitare, politike ose historike, dhe nënkupton: Shkaktimi i vdekjes së njerëzve në mënyrë sistematike, përmes mohimit të qëllimshëm të ushqimit dhe ndihmës për mbijetesë.
Kuptimi juridik dhe etik: Në disa raste, vrasja me uri mund të përbëjë:
• krim kundër njerëzimit,
• krim lufte,
• madje edhe gjenocid, nëse qëllimi është zhdukja e një grupi të caktuar etnik, fetar ose politik përmes urisë.
Holodomor (Ukrainë, 1932–1933)• Uria e madhe e organizuar nën regjimin stalinist sovjetik, kohë kur miliona ukrainas humbën jetën. Ukraina dhe shumë shtete e njohin atë si gjenocid me anë të urisë. Fjala Holodomor në gjuhën ukrainase do të thotë uri e madhe.
Numri i saktë i viktimave të Holodomorit — urisë së madhe në Ukrainë më 1932–1933 — mbetet i debatueshëm, por vlerësimet më të pranueshme variojnë nga: 3 deri në 7 milionë njerëz, me disa burime që përmendin deri në 10 milionë viktima.
Shkaku i gjithë kësaj ploje njerëzore ishin Politikat e qëllimshme të kolektivizimit dhe konfiskimit të prodhimeve bujqësore nga regjimi i Jozef Stalinit.
E njëjta gjë po ndodh edhe në Gaza, ku nuk po lejohen të hyjnë ndihmat dhe autoritetet ushtarake izraelite i kanë bllokuar të gjitha mundësitë për ndihmat e ndryshme humanitare për popullsinë civile.
Gaza po përballet me një krizë humanitare katastrofike përgjatë vitit 2025. Që nga marsi, një sulm i plotë ndaj ndihmës ka shkaktuar mungesë dramatike ushqimi, uji, karburanti dhe ilaçeve.
Brenda vendit jetojnë mbi 2.1 milionë persona, nga të cilët gati gjysma ndodhen në fazën emergjente ose katastrofale të sigurisë ushqimore sipas standardeve IPC. Deri në mes të vitit 2025, më shumë se 58,500 persona janë vrarë dhe mbi 139,000 janë plagosur, shumica gra, fëmijë dhe ndihmues humanitarë.
Nga maji deri më sot vetëm 12 % e kamionëve me ndihmë kanë arritur destinacionin e synuar, ndërkohë që shumica janë grabitur ose penguar për shkak të dhunës ose interferencave të armatosura. Mbi 1,000 persona janë vrarë apo lënduar në përpjekje për të marrë ndihmë brenda muajit maj dhe korrik. Incidenti më i fundit ku një kamion i ndihmës u rrokullis gjatë tentativës për t’u shkëputur nga turma, shkaktoi 20 viktima, duke risjellë akuzat për politikë sistematike të shpërndarjes së ndihmës në kushte të pasigurta.
Një pjesë e madhe e setlerëve izraelitë janë bërë pengesë për arritjen e ndihmave te popullsia e Gazas. Pra siç mund të vërehet qartë përveç shkatërrimit infrastrukturor të Gazës kemi edhe urinë e madhe të kthyer në një armë vdekjeprurëse nga izraelitët. Tashmë Gaza hyn në historinë si shembulli klasik i një Holodomori, ku popullsisë civile nuk i lihet shteg tjetër vetëm se të vdesi.
Netanjahu dhe Stalini nuk kanë ndonjë ndryshim të madh nga politikat shfarosëse që kanë zbatuar mbi popullsinë e pafajshme qytetare. Holokaust, Holodomor, gjenocid apo krime kundër njerëzimit pak rëndësi kanë Gaza po vuan dhe diplomacia ndërkombëtare me ngathtësinë e vet po i jep dorë të lirë shfarosjes masive në Gaza.
Roald A. HYSA