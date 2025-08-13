Honda Type R mund të jetë një veturë elektrike

Honda po i riorienton burimet nga veturat elektrike drejt atyre hibride për t’u përshtatur me kushtet e reja (ose të rikthyera) të tregut.
Megjithatë, mundësia për të ndërtuar një version elektrik të Civic Type R nuk është përjashtuar plotësisht.
Në një intervistë për Auto Express, drejtuesi i projektit Honda Prelude, Tomoyuki Yamagami, la të hapur mundësinë për një model të tillë në të ardhmen.
Ai deklaroi për revistën se Type R mund të jetë çfarëdo që kërkon tregu, duke shtuar se emërtimi “Type R” nuk lidhet vetëm me turbo-motorët në makinat me benzinë.
Emërtimi “Type R” ka të bëjë me maksimizimin e karakteristikave dinamike të makinës. Megjithatë, një Type R me bateri ndoshta është ende disa vite larg.
Bateria dhe motori elektrik i japin makinës një ndjesi tjetër në vozitje dhe paraqesin sfida unike, ndërsa duhet marrë parasysh edhe kërkesa e tregut.
Pra, ndonëse një Type R elektrik nuk është në planet më të afërta të Hondës, kompania do të jetë e përgatitur për një zhvillim të tillë.
Edhe më e rëndësishmja, Honda nuk do të ketë problem t’i japë një emër “Type R” një veture elektrike.