Honda zbulon një bateri me hidrogjen që do të shërbejë për automjetet e ardhshme elektrike

Honda ka zbuluar baterinë e saj të karburantit të hidrogjenit të gjeneratës së ardhshme në një ekspozitë tregtare në Bruksel, Belgjikë.

Ende në fazën e prototipit, kjo pajisje po zhvillohet për një gamë të gjerë aplikimesh, duke përfshirë për makinat elektrike me hidrogjen, për automjete komerciale dhe për makineri ndërtimi, transmeton Telegrafi.

Lista e prodhuesve të automjeteve që shpenzojnë kohë dhe para në teknologjinë e hidrogjenit është relativisht e shkurtër.

BMW është duke punuar së bashku me Toyota-n, veçanërisht ka prezantuar një X5 eksperimental me hidrogjen më herët gjatë këtij viti, General Motors po zhvillon teknologjinë me Honda-n dhe Hyundai është gjithashtu një përkrahës kryesor i automjeteve me hidrogjen.

Hidrogjeni duhet të pastrojë pengesa të shumta përpara se të mund të bashkohet në rrjedhën kryesore, duke përfshirë mungesën pothuajse të plotë të infrastrukturës së karburantit, por drejtuesit e Honda-s presin që këto çështje së shpejti të kapërcehen.