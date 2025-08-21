Hong Kongu do të përdorë qen robotë për të luftuar virusin që përhapet nga mushkonjat

Autoritetet në Hong Kong po përgatiten të përqafojnë teknologjinë më të përparuar për të frenuar rastet në rritje të virusit Chikungunya që përhapet nga mushkonjat në rajon.
Pasi zyrtarët e shëndetësisë regjistruan nëntë raste të importuara të etheve Chikungunya këtë vit, qyteti planifikon të vendosë qen robotë të pajisur me spërkatës insekticidesh për të përballuar kërcënimin.
Sekretari për Mjedisin dhe Ekologjinë, Tse Chin-wan, konfirmoi se qentë robotë do të vendosen duke filluar nga muaji i ardhshëm.
Ndryshe, Chikungunya është një sëmundje virale e transmetuar nga mushkonjat Aedes dhe aktualisht nuk ka trajtim të disponueshëm në Hong Kong, shkruajnë mediat e huaja.
Virusi ka qenë në rritje në provincën Guangdong, veçanërisht në Foshan, ku janë raportuar mbi 7,000 raste që nga qershori, sipas raportimeve.
Tse shpjegoi se vendosja e qenve robotë do të zvogëlonte gjithashtu barrën mbi punonjësit e vijës së parë, veçanërisht në mot të nxehtë.
Qentë robotikë janë projektuar për të përshkuar dhe kryer detyra në terrene të pabarabarta.
Të zhvilluara nga kompani si Boston Dynamics, këta katërkëmbësh janë një zgjidhje e zbatueshme për të synuar habitatet e mushkonjave në zonat më të vështira për t’u arritur.
Për më tepër, duke integruar Al, kamerat dhe sensorët mund t’i ndihmojnë ata të zbulojnë vendet e shumimit të mushkonjave dhe të dërgojnë përditësime në kohë reale në ekipet shëndetësore.
Raportohet se qeveria e Hong Kongut po eksploron gjithashtu mundësi të tjera për kontrollin e mushkonjave.
Njëra është një teknikë e rekomanduar nga OBSH – futja e baktereve në mushkonja për të frenuar riprodhimin dhe kapacitetin e tyre të përhapjes së viruseve.
Kjo metodë synon të shtypë popullatën e mushkonjave duke futur baktere në mushkonjat Aedes albopictus për të zvogëluar riprodhimin dhe aftësinë e tyre për të transmetuar viruse.