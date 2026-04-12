Hormuzi, një mesazh i qartë nga Irani

Përgjigje Trump-it: Ngushtica në duart tona dhe kalimi duhet të paguhet!
Zëvendëspresidenti i SHBA-së JD Vance nuk e përmendi Ngushticën e Hormuzit gjatë një konference për shtyp pas orësh bisedimesh me një delegacion iranian në Pakistan.
Kjo rrugë ujore vendimtare, përmes së cilës zakonisht kalon rreth 20 përqind e naftës dhe gazit natyror të lëngshëm (LNG) në botë, ka qenë një nga pikat e diskutueshme të negociatave.
Një pjesë e rëndësishme e armëpushimit të kushtëzuar midis SHBA-së dhe Iranit është kalimi i sigurt i anijeve përmes ngushticës.
Nënkryetari i parlamentit iranian, Haji Babaei, tha se ngushtica është një “vijë e kuqe” për Teheranin, raporton BBC, duke cituar një raport nga Agjencia e Lajmeve Mehr.
Ai tha se ngushtica është plotësisht nën kontrollin iranian dhe se “tarifat e saj duhet të paguhen në rialë“, monedhën iraniane.
Ndërkohë, Presidenti i SHBA-së Donald Trump tha në një postim në rrjetin e tij social Truth Social se ngushtica “do të hapet së shpejti”.
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) tha të shtunën se dy shkatërrues të Marinës Amerikane “kaluan nëpër Ngushticën e Hormuzit” si pjesë e një misioni më të gjerë për të hequr minat detare. Megjithatë, Irani mohoi pretendimet se anijet kaluan nëpër zonë.
Garda Revolucionare e Iranit paralajmëroi se “çdo përpjekje e anijeve ushtarake për të kaluar nëpër Ngushticën e Hormuzit do të ndëshkohet rëndë”, raportoi Agence France-Presse, duke cituar televizionin shtetëror të Iranit. /tesheshi