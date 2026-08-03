Horrori në Gaza nën marrëveshjeje paqeje

A i sheh Trump këto pamje dhe ç’mendon?!
Të paktën njëzet palestinezë, përfshirë fëmijë, janë vrarë që nga agimi i së dielës në sulme të ndara të kryera nga forcat pushtuese izraelite në disa zona në Rripin e Gazës, ndërsa një numër i të tjerëve janë plagosur, disa rëndë.
Shkeljet izraelite të marrëveshjes së armëpushimit në Rripin e Gazës vazhdojnë çdo ditë, me bombardime të vazhdueshme, operacione shkatërrimi, të shtëna dhe shënjestrim të zonave të ndryshme në Rrip.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, shkeljet nga pushtimi që nga hyrja në fuqi e marrëveshjes së armëpushimit kanë rezultuar në vrasjen e 1,230 personave dhe plagosjen e 4,076 të tjerëve. Që nga fillimi i agresionit më 7 tetor 2023, numri kumulativ i viktimave palestineze është rritur në 73,356, ndërsa numri kumulativ i të plagosurve ka arritur në 174,185.
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