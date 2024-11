Hulumtimi i ri lidh djersitjen e tepërt dhe lëkurën e ndjeshme

Një studim i ri ka zbuluar se ndarja midis djersitjes së tepruar dhe lëkurës të ndjeshme është një fenomen i zakonshëm.

Një ekip i udhëhequr nga Adam Friedman në Universitetin George Washington dhe Linqing Zhang në Virginia Tech, përdori modele të mësimit të makinerive për të analizuar të dhënat nga më shumë se 600 individë që vuajnë nga djersitja e tepruar.

Kjo gjendje, e njohur si hiperhidroza primare, shkakton që individët të djersitin katër herë më shumë se sa nevojitet për të ftohur trupin, edhe kur nuk janë të ekspozuar ndaj temperaturave të larta ose stërvitjeve fizike. Hiperhidroza prek zona të caktuara si duar, këmbë, fytyrë dhe sqetulla.

Personat me lëkurë të ndjeshme shpesh përjetojnë kruarje, djegie dhe ngjeshje kur ekspozohen ndaj nxehtësisë, djersës, produkteve të kujdesit për lëkurën dhe stresit. Studimi tregoi se ata që vuajnë nga hiperhidroza kanë më shumë gjasa të kenë lëkurë të ndjeshme se sa shumica e popullsisë.

“Dikush me hiperhidrozë primare ka më shumë gjasa të ketë lëkurë të ndjeshme, madje edhe në zona ku nuk ka djersitje të tepruar”, tha Friedman, drejtor i dermatologjisë në Shkollën e Mjekësisë dhe Shkencave Shëndetësore në GWU.

Ekipi i Friedmannit dyshon se lidhja midis djersitjes dhe ndjeshmërisë së lëkurës është më komplekse se sa është njohur më parë, duke sugjeruar se sinjalet nervore abnormale që lidhen me djersitjen mund të jenë të përfshira.

Studimi gjithashtu tregoi se:

Sa më e rëndë të jetë hiperhidroza, aq më e madhe është ndjeshmëria e lëkurës.

Djersitja e tepruar ndodhi më shpesh në duar.

Të anketuarit që kishin të dyja problemet raportuan ndjeshmëri të shpeshta ndaj produkteve të reklamuara për lëkurë të ndjeshme.

Kjo njohuri e re “mund të ndihmojë dermatologët të përgatiten më mirë për të bashkëpunuar me pacientët e tyre, të edukojnë, të identifikojnë dhe të menaxhojnë lëkurën e ndjeshme te pacientët që vuajnë nga djersitja e tepërt, dhe të theksojnë mekanizmat e përbashkët të sëmundjes që mund të ndihmojnë në zhvillimin e qasjeve të reja të trajtimit”, shtoi Friedman në një njoftim për media nga Universiteti George Washington.

Këto rezultate u publikuan të hënën në revistën Journal of the Drugs and Dermatology.