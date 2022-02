​Hulumtimi: Mikrobet e zorrëve mund të çojnë në obezitet

Studiuesit mjekësorë kanë zbuluar një molekulë që lidh substancat e vogla që zorrët tona i quajnë shtëpi me nivelet e yndyrës në trupin tonë.

“Ne tani kemi një mekanizëm molekular që ofron një pikënisje për të kuptuar mikrobiomën tonë si një lidhje midis dietës sonë dhe përbërjes së trupit tonë,” shpjegoi biokimisti i Universitetit Emory Dean Jones.

Lëvizjet e kësaj lidhjeje janë rritur prej disa kohësh ndërsa ne studiojmë se sa mikrobioma e banuar nga bakteret dhe mikrobet e tjera mund të ketë një ndikim të fortë në shëndetin tonë, jetëgjatësinë, por edhe në formësimin e trupit tonë, raporton Science alert.

Studimet e fundit kanë treguar se njerëzit me nënpeshë dhe ata me mbipeshë, mund të infektohen përmes përhapjes së mikrobeve të ndryshme.

Rritja e epidemisë së obezitetit në kohët moderne ka përkuar me ndryshime të mëdha në mikrobiomën e zorrëve. Por obeziteti, me probleme shëndetësore të lidhura, duke përfshirë sëmundjet e zemrës dhe diabetin, është një gjendje e ndërlikuar që përfshin ndërveprimet midis gjeneve tona, mjedisit dhe dietës, si dhe përbërjes së mikrobiomës sonë.

Studimet kanë zbuluar se 10 për qind e molekulave metabolike që qarkullojnë te minjtë mund të gjurmohen në mikrobiomën e tyre, kështu që biologu molekular Ken Liu dhe kolegët e tij vendosën ta ekzaminojnë atë më nga afër.

Ata zbuluan një molekulë delta-valerobetaine në minj të ekspozuar ndaj mikrobeve, por jo në minj pa mikrobiom të edukuar dhe mbajtur në kushte sterile si grup kontrolli. Duke përdorur kultura qelizore, ekipi tregoi se delta-valerobetaina redukton nivelet e karnitinës.

Një nga rolet e karnitinës në trupin tonë është transportimi i molekulave të gjata të yndyrës në mitokondri, lëvizja e qelizave tona, ku ajo shpërbëhet për t’u përdorur për energji.

Pra, kur minjtë me delta-valerobetainë u ushqyen me një dietë më të trashë perëndimore, ata nuk ishin në gjendje ta përdornin atë në mënyrë efektive pa karnitinë të mjaftueshme. Minjtë shtuan peshë dhe grumbulluan më shumë yndyrë në mëlçi, dhe minjtë në një dietë normale, të kontrolluar mbajtën të njëjtën peshë.

Megjithëse studiuesit nuk kanë qenë në gjendje të demonstrojnë drejtpërdrejt këtë mekanizëm te njerëzit, korrelacionet midis niveleve të delta-valerobetainës, karnitinës dhe yndyrës së trupit kanë përkuar.

Në 214 persona, ata zbuluan se niveli mesatar i delta-valerobetainës në gjak ishte 40 për qind më i lartë për njerëzit me një indeks të masës trupore (BMI) më të madh se 30 krahasuar me ata me një BMI më të ulët.

Patologu nga Universiteti Emory Andrew Nish shpjegoi se disa lloje bakteresh ndoshta prodhojnë më shumë delta-valerobetainë se të tjerët.

Kjo do të shpjegonte sesi faktorët që ndikojnë në përbërjen e mikrobiomës sonë, nga dieta te kush jetojmë dhe çfarë medikamentesh marrim, ndryshojnë gjithashtu mënyrën se si mikrobioma jonë ndikon në peshën tonë.

Në një rishikim vijues të studimit, nutrigjenologia e Universitetit Vanderbilt, Jane Ferguson, thekson se delta-valerobetaina është gjithashtu e pranishme në ushqimet e zakonshme, duke përfshirë mishin dhe qumështin, dhe është zbuluar se luan një rol në reduktimin e qëndrueshmërisë së qelizave kancerogjene.

“Kështu, delta-valerobetaina mund të ketë efekte pozitive dhe negative në shëndetin e nikoqirit”, shkroi ajo.

Liu dyshon se ndjeshmëria e gjitarëve ndaj delta-valerobetainës mund të ketë evoluar si një mënyrë për të inkurajuar ruajtjen e yndyrës gjatë një kohe kur ushqimi ishte i pakët.

“Ky lloj informacioni mund të ndihmojë potencialisht në zhvillimin e një strategjie të personalizuar të humbjes së peshës,” tha Liu.

Hulumtimi u botua në revistën “Nature Metabolism”.