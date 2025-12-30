Hyundai drejt prodhimit të automjetit më të madh elektrik

Bashkimi Evropian është gati të heqë ndalimin e shitjes së veturave të reja me motorë me djegie të brendshme.
Automjetet me motorë me djegie të brendshme do të lejohen ende përtej vitit 2035.
Megjithatë, Hyundai nuk po tërhiqet nga ofensiva e saj elektrike në kontinent.
Në janar, ajo do të prezantojë automjetin e saj elektrik më të madh ndonjëherë, megjithëse detajet mbeten të mbuluara me mister.
Sipas standardeve evropiane, Ioniq 9 është tashmë një automjet masiv.
SUV-i me tre rreshta shtrihet mbi pesë metra, gjë që ngre pyetjen se çfarë po planifikon Hyundai më pas.
Kompania në mënyrë misterioze thotë se modeli i saj elektrik i ardhshëm “plotëson linjën ekzistuese të modeleve elektrike të markës”.
Kjo nuk ofron shumë, por logjika sugjeron se nuk do të jetë një tjetër SUV me përmasa gjigante.