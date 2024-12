Hyundai e ka të qartë: Drejtuesit kanë dërguar mesazh se nuk duan të gjitha funksionet në ekran!

Hulumtimi i ri i kryer nga Hyundai ka treguar se njerëzit preferojnë butonat për zgjedhjen e funksioneve.

Me fjalë të tjera, ata nuk janë veçanërisht të dhënë pas gërmimit nëpër ekranet e informacionit argëtues.

Korea JoongAng Daily vizitoi studion e Hyundai Design në Amerikën e Veriut në Kaliforni për të mësuar më shumë se cilat janë preferencat e klientëve.

Nënkryetari i HDNA, Ha Hak-soo pranoi se Hyundai fillimisht ishte entuziast për info argëtimin revolucionar të Tesla me të gjitha funksionet e integruara në ekranin e madh. Megjithatë, kompania koreano-jugore më pas kuptoi se grumbullimi i të gjitha funksioneve në një ekran nuk ishte zgjidhja.

“Njerëzit nuk e pëlqyen. Kur testuam me fokus grupin tonë, kuptuam se njerëzit janë të stresuar dhe të mërzitur kur duan të kontrollojnë diçka shpejt dhe në rast urgjence, por nuk munden”, tha ai.

Përplasja me ekranin me prekje për të vendosur temperaturën ose për të rregulluar funksionet bazë kërkon kohë dhe vëmendje. Në të kundërt, me butonat e funksionit gjithmonë në të njëjtin vend, shoferët mund të mbështeten në kujtesën e muskujve për të mbajtur vëmendjen e tyre në atë që ka më shumë rëndësi – drejtimin.

Pse shumica e prodhuesve zgjedhin të grumbullojnë veçori në ekrane? Kursimi është arsyeja më e rëndësishme. Domethënë, makinat janë më të lira për t’u prodhuar pa butona funksioni dhe module shtesë. Nuk duket si një kursim i madh, por kur merr parasysh qindra mijëra vetura të prodhuara, nuk është pak.