Hyundai po sjell një crossover më të vogël

Hyundai po punon me shpejtësi në zhvillimin e Casperit të ri për tregun evropian.

Në një kohë, kur raportuam për crossoverin më të vogël nga Hyundai, ne vetë shprehëm dëshirën tonë për ta parë këtë model në Evropë. Komentet e shumta shkuan në të njëjtin drejtim, sidomos ata që janë në kërkim të një modeli atraktiv të qyteteve që përveç përmasave kompakte të ketë edhe një dozë të lartë praktike.

Hyundai duket se ka dëgjuar dëshirat e shumë njerëzve, të paktën në pjesën më të madhe dhe ka filluar të zhvillojë “evropianin” Casper. Gjegjësisht, Casper i lezetshëm do të marrë një version elektrik në Evropë, supozohet se deri në fund të këtij viti.

Lajmi u konfirmua personalisht nga kreu i Hyundait për Francën, Lionel French Keogh, dhe lajmi u konfirmua edhe në formën e pamjeve spiune të prototipit të kapur në Japoni, ku modeli është aktualisht në zhvillim.

Vetura e vetme 3.60 metra e gjatë është ofruar në Kore prej disa kohësh dhe në ofertë është përfshirë edhe versioni i dorëzimit. Fuqizohet nga një motor benzine 1.0 që siguron performancë shembullore, por edhe një çmim shumë konkurrues. Sipas të gjitha gjasave, një version elektrik me një çmim po aq konkurrues do të jetë në të njëjtën rrugë. Në fakt, Casper duhet të jetë atuti kryesor korean në betejën me atutë evropiane si Citroen e-C3, Dacia Spring i ri dhe Fiat Panda.

Deri më tani dihet se sistemi i drejtimit, IDM ose ‘moduli i integruar i diskut’, do të ofrohet nga BorgWarner dhe është i aftë të ofrojë deri në 184 kuaj/fuqi.

Sigurisht, në Casper, le të presim dukshëm më pak energji dhe një bateri me një kapacitet ndoshta rreth 35 kWh. Të gjitha së bashku duhet të nënkuptojnë një distancë prej mbi 200 km dhe një çmim sigurisht nën 20 mijë euro.