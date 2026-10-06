Hyundai prezanton Tucson-in e ri: SUV-i hibrid bëhet më agresiv dhe më teknologjik

Hyundai ka prezantuar gjeneratën e re të Tucson, të cilin e cilëson si SUV-in më “të guximshëm” që ka prodhuar deri më tani. Modeli i ri vjen me një dizajn dukshëm më agresiv, më shumë teknologji dhe një gamë motorësh që përfshin edhe versione hibride dhe plug-in hybrid.
Sipas Hyundai Europe, kompania nuk ka dashur të ndjekë një qasje konservatore. Tucson-i i ri përdor gjuhën e dizajnit “Art of Steel”, me forma më të theksuara dhe linja këndore. Në përmasa, ai është i ngjashëm me modele si Nissan Qashqai, Ford Kuga dhe Volkswagen Tiguan.
Në pjesën e përparme bie në sy shiriti i drejtë i fenerëve, ndërsa parakolpi dhe harqet e rrotave kanë forma më të theksuara. Pjesa e pasme vijon të njëjtën filozofi, me spoiler të integruar, drita horizontale që shtrihen në gjerësinë e makinës dhe një dizajn më të mprehtë.
Tucson-i i ri është gjithashtu pak më i gjatë, më i gjerë dhe më i lartë se modeli aktual. Hyundai thotë se një pjesë e këtij ndryshimi lidhet edhe me kërkesat moderne për mbrojtjen e këmbësorëve.
Brenda kabinës, ndryshimet janë po aq të dukshme. Në qendër të panelit mund të vendoset një ekran gjigant 12.9 ose 17 inç, i shoqëruar nga një ekran i hollë 9.9-inç përpara drejtuesit. Sistemi multimedial përfshin edhe funksione të bazuara në inteligjencën artificiale.
Megjithatë, Hyundai ka ruajtur edhe komandat fizike, me butona dhe rrotëza për disa funksione, ndërsa dyert kanë gjithashtu çelësa tradicionalë. Lista e pajisjeve përfshin edhe head-up display, lidhje të shumta për pajisje elektronike dhe sisteme të avancuara të komunikimit.
Kompania premton materiale më të buta dhe më cilësore në panelin e instrumenteve, dyer dhe mbështetësen qendrore. Sediljet mund të pajisen edhe me funksion masazhi, ndërsa në dispozicion janë sistemi i avancuar i klimës dhe xhami i përparmë me ngrohje. Forma më kubike e karrocerisë synon të ofrojë gjithashtu më shumë hapësirë për pasagjerët.
Gama e motorëve nis me një 1.6-litër turbo benzinë, i cili zhvillon 146 kuaj fuqi. Më pas vjen versioni 48V mild-hybrid, që përdor të njëjtin motor, por me një bateri 1.49 kWh dhe prodhon 242 kuaj fuqi dhe 280 Nm çift rrotullues.
Në krye të gamës qëndron versioni plug-in hybrid, me motorin 1.6-litër dhe një bateri më të madhe 17.1 kWh, për një fuqi totale prej 288 kuaj fuqi.
Versioni me benzinë peshon rreth 1,700 kilogramë, ndërsa mild-hybrid arrin në rreth 1,910 kilogramë. Çuditërisht, versioni plug-in hybrid është më i lehtë, me rreth 1,810 kilogramë.
Të dy versionet hibride mund të porositen me dy ose katër rrota aktive dhe me kambio automatike me gjashtë marshe. Versioni vetëm me benzinë ofrohet me kambio manuale me gjashtë marshe ose automatike me dy tufë dhe shtatë marshe.
Tucson-i i ri vjen gjithashtu me një paketë të gjerë sistemesh asistuese, përfshirë kontrollin inteligjent të lundrimit, shmangien e përplasjeve dhe asistencën për kufizimin e shpejtësisë.
Përveç këtyre, Hyundai ka pajisur SUV-in me një numër të madh airbagësh dhe teknologjish të tjera të sigurisë.
“E sfiduam veten ta çonim Tucson-in përpara në çdo fushë që ka rëndësi për klientët, nga dizajni dhe komoditeti te teknologjia dhe efikasiteti”, tha Xavier Martinet, drejtues i Hyundai Europe.
“Rezultati nuk është thjesht Tucson-i i radhës. Është Tucson-i më i mirë që kemi prodhuar ndonjëherë”, shtoi ai.